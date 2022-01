Bloomberg: FSB veenis Vene keskpanka krüptovaluutat keelama

«Te teate meie suhtumist krüptorahasse, see on pehmelt öeldes skeptiline, see seondub jaeinvestorite suurte riskidega, selle aktiva volatiilsus on väga suur. Krüptovaluutat kasutatakse tihti kuritegelikeks tehinguteks, need on läbipaistmatud, mistõttu me ei saa tervitada investeeringuid seda laadi aktivatesse. Pooldame seda, et Vene rahataristut ei kasutataks krüptovaluutatehinguteks, see on täiesti teostatav,» ütles ta panga juhatuse istungil.