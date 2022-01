Investoritel on muretsemiseks tonnide kaupa põhjuseid

Närvilisust lisab, et kolmapäeval sisenes tehnoloogiaaktsiatest rikas Nasdaqi indeks korrektsiooni, mis tähendab hiljutisest tipust vähemalt kümneprotsendist langust. Lisaks toimus võlakirjaturul suurem müügilaine, mis kukutas võlakirju ja tõstis nende tootlust. Nafta on jätkuvalt kallis ning poliitilised pinged Ukraina pärast on suured.