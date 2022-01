Investor Mari 5 minuti analüüs: leidsin suurepärase investeerimisidee. Ühe küsimärgiga

Ega siin midagi öelda olegi: elektriarve ise peksab mind energiaaktsiate poole vaatama – äkki aitab Eesti Energia ise mul arve ära maksta. Kõigepealt valisin välja suuremad või tuntumad meie regiooni tegijad ja hakkasin siis vaatama, mida ma oma raha eest üldse praegu saaksin. Kuna mul on üle 7000 euro vaba raha, siis Balti börsidele oleksin valmis paigutama 1000, välisbörsidele kuni 2000 eurot ühte positsiooni.

Esimene pilk energiafirmade turule ütleb üht – kallid! Aga alati on kõik kallis, kui parasjagu osta tahad. Enne, kui ostuorderi peale mõtlema hakkasin, püüdsin aru saada, kes üldse turul tegutsevad.

Enefit Green

Ettevõte investeerib nii palju ja laseb omale nii palju roheraha maksta, et midagi peaks siin ka aktsionärile üle jääma. Kui Euroopa Liit ikka meid roheliseks muuta tahab, siis on raske leida suuremat võitjat kui Enefit Green, kelle osaks jääb vaid erinevaid toetusrahasid kokku rehitseda, ise ei peagi niivõrd midagi tegema kui lihtsalt ilus olema – nii kõva näib olevat Euroopa Liidu tekitatud rohetrend. Seda enam, et kui nüüd tulevikku vaadata, siis suured ja magusad meretuulepargi-projektid on kõik Eesti Energia omad. Kasvupotentsiaal on siin ikkagi võimas, eks näis, palju nad Eesti päikesest välja väänavad. Aktsia on tänavu külgsuunas liikunud ja kaupleb 4,06 euro tasemel. Mina sain IPOl muidugi odavamalt, aga juurdeostu-plaanid on mul juba pikemalt meeles mõlkunud.

Ignitis

Kui Eesti firmat ei taha, saab alati võtta leedukate Ignitist. Sarnaselt Enefitile on siin firma tugevaks pooleks roheenergiale rõhumine. Probleemiks aga see, et kui tuua äriliselt võrdlus Eestiga, siis on tegu justkui Elektrileviga, kes tahab nüüd kangesti rohelist. Aktsia hakkas aasta alguses ka kenasti tõusma, aga langes siis pauhti maoli maha ja kaupleb aasta alguse tasemega võrreldes protsendi võrra kõrgemal. Viimase 12 kuuga on aktsia tervelt 2% langenud. Ju pole minusugused siin väärtpaberit üles leidnud, et teda üles osta. P/E suhe on alla 10 ja pisikene dividend tuleb ka juurde.

Fortum

Soomlaste Fortum müüs mullu Eesti ärid maha, aga ega see aktsiat hullemaks tee. Ettevõtte juures on üks karm näit: P/E suhe on tervelt 82 – selline tunne nagu Teslat ostaks! See-eest on ettevõte ka dividendimaksja. Alates aasta algusest kukkus aktsia 6%, viimase 12 kuuga näitas firma aga 20-protsendist tõusu. Enne 2020. aastat näitas ettevõte üsna stabiilseid tulemusi.

Royal Dutch Shell,