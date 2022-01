Investor jagab nõu: üks hea nipp, kuidas topeltmaksustamist vältida

Varem Circle K-s ja AstraZenecas finantsjuhina töötanud Paavo Siimann on juba mitme hea aasta eest klassikalise palgatöö seljataha jätnud. Investeeringute portfell on tal tänaseks jõudnud 1,3 miljoni euroni ning sellest saaks ta ilma päevagi tööl käimata ära elada. «Aga siis hakkaks igav, pead on ju vaja kasutada,» nendib Siimann.

«Päevad on väga erinevad. Viimane sügis oli tihe, õpetamist oli rohkem, mul oli ülikoolis kuus erinevat õppeainet, milles osales 350 magistranti. Sinna juurde koolitused, esinemised, mentorlus, idufirmad,» räägib Siimann. Esimesed investeeringud tegi Siimann 2006. aastal, investeerides Tallinna Kaubamaja ja Saku Õlletehase aktsiatesse. «Ega tol ajal varaklasside vahel nii palju valida ei olnud kui praegu. Nende ettevõtete ärimudel oli lihtsalt arusaadav. Lisaks olin finantsanalüüsi õppinud, sain aru, et mõlemad on tugevad jätkusuutlikud ettevõtted, ning nii see algus tehtud sai.»