Börsiguru: oleme supermullis, kus aktsiad võivad kukkuda ligi 50%

Bostoni varahaldusfirma GMO kaasasutaja postitas neljapäeval teate, et USA aktsiad on supermullis, ja see on saja aasta jooksul neljas. Ta on kindel, et mull lõhkeb, nagu see juhtus 1929. aasta börsikrahhis, 2000. aasta internetiaktsiate krahhis ja 2008. aasta finantskriisis.