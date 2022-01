Tallinna börsil käib suur müügilaine

Kuigi optimistid loodavad, et äsja alanud tulemuste hooaeg aitab aktsiatele taas uue elu sisse puhuda, kardavad pessimistid, et inflatsioonišokk võib turge veel tugevalt raputada.

Peale eileõhtust langust on üks maailma enimjälgitud indekseid, S&P 500 oma viimase hinnatipuga võrreldes kaotanud enam kui 6%. Viimane tipp tehti alles jaanuari alguses.Euroopa laiapõhjaline Stoxx 600 on võrreldes jaanuari alguse tipuga kaotanud enam kui 4% oma väärtusest. Sealjuures on suur nende firmade hulk, kelle aktsia on viimase paari nädalaga kukkunud 20-30%. Eriti halvasti on käsi käinud näiteks kullerfirmal Delivery Hero.