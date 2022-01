USA turud alustasid päeva langusega, Netflix kukkus üle 20 protsendi

Tehnoloogiaindeks Nasdaq kahanes esimese 35 kauplemisminutiga 1,3 protsenti 13 971,36 punktini. Nädalaga kokku on see langenud üle kuue protsendi.

Netflixi aktsia kukkus 23,7 protsenti, kui firma oli ennustanud, et esimeses kvartalis lisandub vaid 2,5 miljonit tellijat.

Aktsiaturud on sel nädalal olnud surve all muu hulgas kuna investorid on ümber hindamas firmasid, mille aktsiad tõusid lakke, kui inimesed olid pandeemia tõttu kodus lõksus. Ärevust tekitab ka USA Föderaalreservi otsus hakata rahapoliitikat karmistama ja baasintressi tõstma.