Swedbank langetas Nordeconi aktsia hinnasihti

Nordeconi teostamata tööde maht teise kvartali lõpuks eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 44% võrra 269 miljoni euroni, mistõttu müügitulu kasv kolmandas kvartalis meid ei üllatanud. Mis meid siiski üllatas, oli teostamata tööde mahu kiire kasv. Kliendid paistavad olevat leppinud hüppelise ehitushindade tõusuga, mille tulemusena Nordeconi teostamata tööde maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas 36% võrra 293 miljoni euroni, mis on ettevõtte jaoks uus rekord.

Sisendihinnad teises ja kolmandas kvartalis tõusid hüppeliselt ning Nordecon tõi välja, et mõned materjalihinnad tõusid isegi 30%. Seetõttu langetasime 2022. ja 2023. aastateks marginaalide ootuseid. Kuna Nordeconi oma kinnisvaraarenduse osa on väike, keskmiselt kaks projekti aastas, ja madalate marginaalidega ülimalt konkurentsitiheda üldehituse osa suur, siis meie kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali ootused 2022.-2023. aastateks on vaid 2,3-2,4%.