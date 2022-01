Krüptorahadega on kaotatud enam kui triljon dollarit

Bitcoin on kaotanud novembri tipust enam kui 600 miljardit dollarit turuväärtust. Kogu krüptoturul on haihtunud enam kui triljon dollarit turuväärtust, kirjutab Bloomberg.

Reedel said langusest pihta ka krüptokesksed aktsiad. Näiteks Coinbase Globali aktsia kukkus päevasiseselt isegi ligi 16 protsenti. MicroStrategy aktsia kukkus 18 protsenti, kuna USA väärtpaberijärelevalve teatas, et ettevõte ei pääse vaatamata loomingulisele raamatupidamisele bitcoini järskudest turuliikumistest. See ettevõtete tarkvara tootja on pannud raha bitcoini, mistõttu aktsia liigub sarnaselt digivarale.