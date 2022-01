Investor Toomas on edestanud turgu 20 aasta jooksul

Toomas alustas miljoni krooniga ehk 63 911 eurose portfelliga. Portfell on kasvanud 563 718 euroni. 20-aastaga on algkapital 8,8kordistunud. Keskmine ajalooline tootlus on olnud11,5 protsenti aastas. Järgmisetel kümnel aastal on vaja 12,8 protsendist keskmist aastatootlust. Läinud aasta tootlus oli 43,58 protsenti.