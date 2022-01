Seppo Saario: ma proovisin krüptot ja sain sellega petta

«Proovisin nelja aasta eest tundmatu firma kaudu krüptorahadesse investeerida, aga kogu see asi osutus pettuseks ja ma kaotasin raha,» rääkis ta. «Ma olen vana mees ja ei vaata enam bitcoine ega krüptorahasid.»

Seppo Saario rääkis 19-aastasest lapselapsest Hugo Saariost, kes investeerib. Tema tuligi välja ideega, et noortele peaks kirjutama teistsuguse investeerimisraamatu. Noorte eesmärk peaks olema kümne aastaga saada investeerides miljonäriks. Suurte ettevõtetega ei saa portfelli kümnekordistada.

Tal on Digia, Efekte, LeadDeski, Merus Poweri, Modulighti ja Spinnova aktsiaid. Tema portfell ulatub umbes saja tuhande euroni.

Seppo Saario soovitas, et ärge kunagi müüge häid aktsiaid, kuna siis peate tulumaksu maksma.

Praegu on börsidel otsustavad ajad.

«Kui jaanuaris langevad aktsiad, on 80 protsendine tõenäosus, siis on terve aasta miinuses,» rääkis ta. «Meil on veel nädal ees, aga pöörake sellele tähelepanu.»