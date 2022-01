Eesti juurtega börsiguru: aktsiatest kasumi võtmine pole häbiasi

Ta soovitas müüa aktsiaid ja olla valmis languseks.

«Kui teil on kenad kasumid, võtke need välja pangakontole. Kui te kasumeid võtta ei taha, siis panga kaitsvad aktsiate müügikorraldused,» rääkis Elder. «Püüdke õppida aktsiate lühikeseks müümist. Iga vanaema teab seda, kuidas tõusval turul kasumit teenida, aga lühikeseks müües saab ka languse ajal teenida. Ärge ainult suurelt lühikeseks müüge.»

Trend on nagu ookeanilaine, aga mu sõbrad on rohkem kullast ja toorainetest huvitatud, rääkis ta. Sageli tõusevad aktsiate langedes toorainete hinnad.

USA turul tuleb vaadata keskpanga bilansimahu suurust, varade kokkuost asjas selle üles. 2020. aastast on varadeost enam kui kahekordistanud ja tõstis börse.

«Nüüd tahab USA keskpank hakata turult raha ära korjama,» rääkis ta. «Mis siis juhtub? Mõelge selle üle.»

Aktsiaindeks S&P 500 moodustab umbes 70% USA kõigi ettevõtete turuväärtusest. Siin on väga ohtlikud arengud, mis algasid septembris. Uute 52nädala tippude-põhjade indikaator näitas, et tippude tegijaid oli vähe, ja nüüd on rohkem kukkujaid, mis on üliohtlik.

Pole eriti vahet, mis turgu vaadata. Sarnased arengud on ka Saksamaal ja Austraalias. Langev turg on tuge saanud. Eri riikides on olukord veidi erinev, aga suur pilt on sama. Turud on nõrgad.

Elder müüs detsembris ja jaanuaris Tesla aktsiat lühikeseks.

«Naine rääkis, et tahaks Teslat 500 dollari peale osta,» jutustas ta. «Laususin, et aktsia võib ka kukkuda 100 dollari peale.»

Eestil pole halvasti läinud, kuna see on väike turg ja investor Toomase sõbrad on aktsiaid ostnud. See on turgu üles ajanud. Augustis oli Tallina börsil tipp, siis oktoobris ja jaanuaris, kuid need on eelmisest tipust madalamad.

«Kas Eesti suudab ignoreerida globaalset karuturgu,» küsis ta.

Investor Toomas andis laupäeval sisse Microsofti aktsia ostukorralduse.

Elder soovitas pikaajalistel investoritel jätkata Microsofti aktsia hoidmist, kuna see on majanduse üheks olulisemaks ettevõtteks, mis ei kao kuhugi.

«Kui tahate hoida aktsiat 5-10 aastat, siis on juurde ostmine mõistlik,» lausus ta. «Lühiajalisel kauplejal on lugu teistsugune, pigem tuleks Microsofti müüa. Microsoft on karuturule jõudnud.»