INTERVJUU ⟩ Fondijuht: tänavu sama kena börsiaastat nagu 2021 ei tule

Kas sul jätkub Rootsis aega ka Eesti väikesel aktsiaturul silma peal hoida?

Kuigi ma tegelesin kunagi Balti aktsiaanalüüsiga, siis ega ma enam väga palju ei jõua ennast kursis hoida. Pigem on jälgimine uudistepõhine, mitte detailidesse minek. Sellega tegelevad siin kohalikud kolleegid.

Kas meie kohaliku börsi IPOdroomiks muutumine ja väikeinvestorite suur aktiivsus on üllatav?

Aga see on samamoodi ka mujal maailmas. Kui vaadata USAs uusemissioonide mahte, siis see on väga kõrge. Sama käib ka hinnatasemete kohta. Turgudel on huvitavad ajad. Me üldiselt väldime varases staadiumis börsile tulnud ettevõtteid, sest nende hinnad on minu hinnangul liiga kõrged. Sinna investeerimine pole seda riski väärt.

Kas 2022. aasta tuleb börsidel sama ilus aasta kui 2021?

Kui ma milleski olen kindel, siis selles, et sama ilusat aastat ei tule. Usun, et aasta tuleb positiivne. Riske loomulikult leidub, aga neid on alati. Võtame näiteks omikroni, Föderaalreservi intressitõusud või Hiina kinnisvarasektori. Samas majanduskasv on päris hea. Analüütikute konsensus ootab üleilmselt nelja protsendist majanduskasvu, mis võiks USA ja Euroopa ettevõtetel kaasa tuua umbes kümme protsenti kasumikasvu. See peaks olema aktsiatele positiivne. Ma usun, et hüperkasvuaktsiatele ei pruugi olla soodne aeg. Hinnatasemed on juba korrigeerunud. Paljud pandeemiaaktsiad nagu Zoom on oluliselt korrigeerunud.

Minu jaoks on üks suur üllatus, et Ühendriikides läheneb inflatsioon seitsmele protsendile, aga 10-aastase võlakirja intress on 1,4 protsenti. Kui keegi oleks minu käest aasta tagasi küsinud, kui tõenäoline selline stsenaarium on, siis poleks seda kuigi tõenäoliseks pidanud.

USAs on keskpank valmis tegutsema, Euroopas käib kõik nagu aegluubis...

Ka ajutisest kõrgest inflatsioonist rääkijatel on päris head argumendid. Sama käib ka püsivalt kõrgema inflatsiooni uskujate kohta. Ma arvan, et tõde on seal kusagil vahepeal. Ma arvan, et inflatsioon tuleb alla, kuid jääb harjumuspärasest kõrgemaks. Seoses karantiinimeetmetega langes teenuste tarbimine – reisimine jne ning samas kasvas kaupade nõudlus – see võimendas tarneprobleeme ja tõstis hindu. Majanduse avanemisel peaks olukord normaliseeruma ehk tõuseb teenuste tarbimine.

Kuhu sa julgeksid pikaajaliselt raha investeerida?

Mulle meeldib näiteks saksa pooljuhitootja Infineon, kes toodab lisaks autotööstuse kiipidele ka taastuvenergiale pooljuhte. Kuigi aktsial läks juba mullu hästi, tundub see sektori pikaajaliselt huvitav. Mulle isiklikult meeldib Volkswageni aktsia. Ettevõttel on üsna ambitsioonikad plaanid elektriautode osas. Nad investeerivad kõvasti akutootmisvõimsuste kasvu. Neil on liidriambitsioonid. Vahepeal oli suur ohumärk tegevjuhi jätkamine, aga nüüd sai ta uue mandaadi.

Paljud räägivad kiitvalt või laitvalt rohepöördest. Kuidas investor sellest kasu saaks?