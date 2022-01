Arne Talving: börsidel on pulliturg läbi, palun olge ettevaatlikud

Praegu kehva internetiühendusega soojamaa saarel viibiv Talving kordas nädalavahetusel peetud Investor Toomase konverentsil eelmise aasta jaanuaris kõlanud sõnumit. Siis oli teemaks, et tõenäoliselt oleme lähedal börsi tipule. Aktsiaturud jätkasid tõusu, kuid tõusvate aktsiate hulk kahanes.

USA aktsiaturgudel on igast 10 aktsiast neli kukkunud aastaga vähemalt 50 protsenti, rääkis ta. Langenud aktsiate keskmine langus on 73 protsenti. Börsi nägu aitasid päästa vähesed tehnoloogiagigandid nagu Apple.

Talving tuletas meelde, et börsilangused on täiesti normaalsed. Keskeltläbi on börsidel 80 protsenti ajast tõusutrend, aga nüüd on kardetavasti käes see 20 protsenti haarav langustrend. Tema sõnul kirjeldavad börsitrende hästi tehnilises analüüsis Ellioti lained, mis näitavad mustrit aktsiaturu korduvates kauplemistsüklites.

Praegu on karta, et optimism saab läbi ja sellega on lõpp ka tõusutrendil. Ja siis tulevad tagasilöögid.

Hoiatusmärgiks on see, et alguses toimub tipust tavaline 8–12-protsendine langus. Siis liigub börs kuid vähe, enne kui algab tõsine langustrend.

Stockholmi börsil on tavaliselt pullituru lõppedes viis kuud pärast tippu aktsiad 12 protsenti odavamad ja siis hakkab kiire kukkumine.

«Seega on teil umbes viis kuud aega otsustada, kas te tahate omada aktsiaid või mitte,» seletas Talving. Tavaliselt saab kukkumine läbi kolme kuuga.

Kokkuvõttes on juba mõnda aega toimunud väga kõrgete väärtustasemete juurest kahjumlike ettevõtete aktsiate kukkumine. Madalad intressitasemed ja kehv investeerimisobjektide valik tõstis aktsiaid. Oma osa oli tõusul USA keskpangas järsult kasvanud rahatrükil. Kasvav inflatsioon ja kõrgemad intressitasemed võivad lüüa börsid taanduma.

«Te ei pea kogu aeg börsil olema ja raha teenima, vahel on tähtsam kapitali kaitsmine,» lausus Talving.

Enda tegevuse kohta ütles ta, et kavatseb hoida raha ja oodata ostudega ja tegutseda aasta lõpupoolel või alles 2023. aastal. Tulevikus näeb ta praegusest paremaid investeerimisvõimalusi.