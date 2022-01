Tallinna börs pole veel karuturul, kuid jõudis korrektsiooni

Selline hinnatase tähendab, et Tallinna börsi jõudis korrektsiooni. Viimaseks loetakse tipust vähemalt 10 protsendist langust. Tallinna börs on mullu 3. septembri tipust kukkunud 11,9 protsenti.

Tallinna börs on jätnud kõigi aegade tipu kaugusesse FOTO: kuvatõmmis

Kuigi aktsiaturg on kukkunud, pole tegemist veel karuturuga. Viimaseks loetakse hiljutisest tipust vähemalt 20 protsendist kukkumist.

Langeval aktsiaturul pole nii lihtne teenida kui pikaajalisel pulliturul, kus osta ja hoia. Võib proovida lühiajalisi kiiret põhjade püüdmist, kuid kui üldine suund on alla, ei pruugi kätte jäävad aktsiad plussi tuua. Pikaajaliselt regulaarselt ostjatele on see võimalus regulaarselt sama raha eest rohkem aktsiaid kätte saada. Kui tõusval turul püüti langusi ostmiseks kasutada, siis langeval turul võib maad võtta tõusude müügiks kasutamine.