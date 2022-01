Summus Capital plaanib kuni 15 miljoni eurost võlakirjade emissiooni

Võlakirjade suunatud emissioon toimub plaanide kohaselt 2022. aasta esimesel poolaastal, teatas ettevõte. Summus Capital on praegu Baltikumi kapitaliturul esindatud 10 miljoni euro suuruse võlakirjade debüütemissiooniga, mis on alternatiivsel turul First North märgitud alates 2021. aastast.