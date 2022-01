Venemaa keskpank peatab välisvaluuta ostmise

Vene rubla langes dollari suhtes madalaimasse seisu enam kui aasta jooksul, üks dollar on väärt 79 rubla.

Keskpank teatas, et peatab välisvaluutade ostmise, et vähendada finantsturgude volatiilsust.

«Otsus langetati, et suurendada rahandusasutuste tegevuse ennustatavust ja vähendada finantsturgude volatiilsust,» teatas Venemaa keskpank.

Pank ei täpsustanud ajakava, öeldes, et neil on piisavalt vahendeid, et finantsstabiilsuse riske maandada.