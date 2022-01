Madis Müür: tõin aktsiatest veidi raha koju, kuid suuremat börsilangust ei oota

«Tundus, et mujal on kasv moest väljas, elektrihinnad võivad väikeinvestorit pitsitama hakata ja ka Ukraina pinged võivad kohalikul investoril jala värisema võtta. Siinse börsi oli ostnud üles suuresti optimistlik väikeinvestor ja kui nüüd see osa turust muutub suurte elektriarvete tõttu ettevaatlikuks või äkki võib neil ka isegi väike paanika sisse lüüa, siis tundus mõistlik riske vähendada ja veidi raha koju tuua,» lausus ta. «Õnneks õnnestus enne langust ära teha soovitud müügid. Suure enamusega olen ikkagi Funderbeamis sees, Tallinna börs oli oluliselt kallim ja seal ka müüsin.»

Tema sõnul on pigem on majandus ikkagi väga tugevatel jalgadel, kiire palgakasv jätkub, tehnoloogia raha tuleb järjest kiirenevas tempos sisse. Tarbijatel läheb mõnevõrra raskemaks ajutiselt, aga see aasta peaks palgakasv jääma inflatsiooniga samasse suurusjärku, palgad edasi rallima. Osadel sektoritel läks veelgi keerulisemaks, aga suures pildis on majandus siiski väga tugev.

Pigem ei ole Euroopas ka olulist intresside tõusu tulemas.