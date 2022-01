LHV lisas krüptovaradega kauplemise võimaluse ka internetipanka

Mullu novembris avati panga mobiiliäpis võimalus kaubelda krüptovaradega. Kahe kuuga on LHV-s krüptovadega tehinguid tehtud 20 miljoni euro väärtuses, teatas pank.

Mobiilipanka on lisandunud ka võimalus näha krüptovarade turusügavust reaalajas ehk enne tehingu sooritamist saab näha turul olevaid ordereid, et paremini enda tehingut planeerida. Järgmisena, tuludeklareerimise perioodi eel, on plaanis krüptovarade info lisada ka investeeringute maksuaruandesse.