USA aktsiad langevad taas

Eesti aja järgi kell 20:00 oli Dow Jones langenud 390 punkti ehk 1,12 protsenti, olles eile kauplemispäeva jooksul taastunud 1100-punktilisest kaotusest lõpetades 99 punktiga plussis. S&P 500 langes teisipäeval 2 protsenti ja Nasdaq Composite indeks langes 2,8 protsenti.

Kuna S&P 500 on enam kui 10 protsenti madalamal oma jaanuarikuisest tipptasemest, nägi see teisipäev taas korrektuure. Samuti on indeks endiselt allpool oma 200 päeva libisevat keskmist, mis on märk sellest, et investorid ei ole turu suhtes veel kaugeltki kindlad.

Esmaspäeval olid nii S&P 500 kui ka Nasdaq mõnda aega päeva jooksul üle 3 protsendiga miinuses, enne kui kõik kolm indeksit tegid tagasituleku ja lõpetasid päeva plussis. S&P 500 madalaimast punktist kuni kauplemispäeva lõpuni tõusis indeks 4,4 protsenti.

See on tüüpiline turu languse ja volatiilsete perioodide puhul, nagu need, mida on nähtud finantskriisi järel ja 2018. aasta lõpus. «Sellised suured päevasisesed rallid nagu eile on toimunud kas kõige hullemate turulanguste ajal või on need lõppenud kohe pärast neid võtmetaseme tähistamisega,» kirjutas Instineti turutehnoloogi juht Frank Cappelleri Barron'sile.

Kõik silmad on praegu USA Föderaalreservil, kes avaldab kolmapäeval oma rahapoliitilise otsuse. Turud ootavad sel aastal mitmeid intressimäärade tõstmisi, kuid sõltuvad esimehe Jerome Powelli sõnadest, et näha, mis määral neid tõstetakse. Kui on märke, et lähiaastatel tõstetakse mitu korda intressimäärasid, et hoida ära kõrget inflatsiooni, siis ootavad turud majanduskasvu aeglustumist.

Kui Föderaalreserv annab mõista, et nad vähendavad oma bilansimahtu pigem varem kui hiljem, võivad pikaajaliste riigivõlakirjade tootlused taas lendu tõusta. Väiksem nõudlus Föderaalreservi poolt langetaks võlakirjade hindu ja tõstaks nende tootlust, mis on sel aastal juba juhtunud. Kõrgemad pikaajaliste võlakirjade tootlused muudavad tulevased kasumid vähem väärtuslikuks, mistõttu aktsiate väärtused langevad.