Investorid: on loomulik, et turult õhku välja lastakse

Põhjuseid, mis investorid murelikuks teevad, on mitmeid. Neli olulisemat neist on kõrge inflatsioon ja hirm keskpankade poliitika ees, mis ähvardab odava raha turult ära korjata, samal ajal ka koroonakriis ning nüüd lisandunud geopoliitiline pinge Ukraina ümber.

Börside raputused on paraku tavaline nähtus. Ajalukku vaadates on näha, et suuremad vajumised tekivad ligikaudu kord kümnendi jooksul ja senimaani on kehtinud rusikareegel, et langusele järgneb tõus.