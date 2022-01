Redgate Capital sai täiendava investeerimisühingu tegevusloa investorite nõustamiseks

Redgate Capital on 2008. aastal asutatud investeerimispanganduse ettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ning alates 2018. aastast omab investeerimisühingu tegevusluba. Oma 14-aastase tegevuse jooksul on Redgate Capital nõustanud ligi 2 miljardi euro väärtuses tehinguid ning teeb koostööd üle 500 ettevõtte ja investoriga üle Baltikumi. Redgate Capital on First North sertifitseeritud nõustaja.