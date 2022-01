Nordecon: ehitusturgu on tabanud hinnašokk

Nordeconi juhatuse liikme Priit Lumani sõnul tõusis ehitushinnaindeks eelmise aasta viimases kvartalis küll 3 protsenti, aga kogu 2021. aasta baasil koguni 14,7 protsenti, mis on põhjustanud ehitusturul hinnašoki.

«Suurim mõju on olnud materjalide hindadel ja indeks pigem tasandab hüppelist kasvu, mis on toimunud teatud toormehindadega nagu teras, naftapõhised toormed, aga ka kohalik puit. Aasta teises pooles lisandus ka tööjõukulude kiire kasv, mis neljandas kvartalis sai veelgi hoogu juurde,» kommenteeris Luman BNS-ile.

Sellistes turutingimustes on Lumani sõnul ehitustööde hinnad oluliselt kasvanud ja jätkavad kasvu ka edaspidi, kuna ka hõivatus on sektoris väga kõrge.

«Uute lepingute sõlmimisel on ehitusettevõtete sooviks leida tellijaga paindlikke kokkuleppeid ootamatute hinnamuutuste kompenseerimiseks. Riigihangete puhul paistab kahjuks silma suurem paindumatus ja võib ennustada, et avalikule sektorile tehtavad hinnapakkumised kallinevad kiiremas tempos, et katta lõpphinnaga teostavate tööde kasvanud riske,» tõdes ta.