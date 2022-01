Novaturas grupp sai uue juhi

«Ettevõtte asutajate, aktsionäride ja juhatuse nimel soovin Audrone Keinytet südamest tänada. Ta panustas ettevõttesse 16 aastat, olles alates 2019. aastast grupi tegevjuht. Audrone põhjalik arusaam turismivaldkonna äritegevusest võimaldas ettevõttel säilitada liidripositsiooni isegi sektori kõige keerulisemal perioodil,» sõnas Novaturase üks asutajatest, osanik ja juhatuse liige Vidas Paliūnas.

«Ettevõtte tulemused peegeldavad suurepäraselt Audrone pädevust nii grupi juhina, kui ka kriisijuhtimise spetsialistina. Samal ajal on mul hea meel selle üle, et Audrone karjäär on hea näide meie ettevõtte kultuurist. Tippjuhtideks saavad töötajad, kes on firmas olnud selle algusaegadest peale,» lisas Paliūnas.

«Hindan väga usaldust, mida Novaturas grupp mulle andis, samuti võimalust kasvada ja kogeda uusi väljakutseid. Olen läbi aastate arenenud koos ettevõttega ja jõudnud tippjuhiks läbi mitme karjäärietapi,» ütles Novaturas grupi senine juht Audrone Keinyte ning lisas, et ta on otsustanud jätkata karjääri väljaspool ettevõtet.

«Loovutan oma positsiooni rahuliku südamega. Meie kujundatud pikaajaline ärimudel näitab stabiilseid tulemusi ning tagab ka edaspidi erinevate funktsioonide efektiivse toimimise. Kogu kontserni äärmiselt kompetentne meeskond ning uue juhi kogemus erinevate ettevõtete arendamise ja investeeringute juhtimise vallas, soodustab ettevõtte väärtuse kasvu ning hoiab kindlasti ka häid suhteid investoritega,» lisas Keinyte.

Vitalij Rakovskil on aastatepikkune äri- ja finantsjuhtimise kogemus ning ta on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas juhatuse liikmena sellistes rahvusvahelistes ettevõtetes nagu Ignitis grupp, Ernst & Young ning Maxima grupp.

«Mul on äärmiselt hea meel võimaluse üle liituda Novaturase meeskonnaga. See tähendab ühtaegu nii suurt ametialast väljakutset kui ka väga suurt vastutust,» sõnas Rakovski. «Turismisektor on pandeemiast taastumas ja plaanin kogu oma tähelepanu suunata ettevõtte arengusse kõikidel turgudel, teenuste digitaliseerimisse ning läbi jätkusuutliku kasvu firma aktsiate väärtuse tõstmisesse. Usun, et koos Novaturase professionaalse meeskonnaga saavutame seatud eesmärgid juba lähitulevikus,» jätkas Rakovski.

Novaturas grupp (tegutseb Eestis ja Lätis Novatoursi nime all) on nii müügikäibe kui ka reisijate arvu poolest Baltimaade reisikorraldajate turuliider. Ettevõtte põhiline tegevusala on suve- ja talvehooaja puhkuse- ning kultuurireiside korraldamine tšarterlendudega, kokku ligi 30sse sihtkohta, algusega Tallinnast, Riiast ja Vilniusest. 2019. aastal teenindas grupp Baltikumis enam kui 293 000 reisijat. Alates 21. märtsist 2018 on Novaturase aktsiad noteeritud nii Varssavi kui ka Vilniuse Nasdaqi börsil.