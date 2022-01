USA Föderaalreserv plaanib tõsta märtsis intressimäära

USA Föderaalreserv vihjas kolmapäeval selgemalt, et nad karmistavad rahapoliitikat märtsis esimest korda pärast 2018. aastat. See vihje tähendab suure tõenäosusega 0,25 protsendipunkti suurust intressimäära tõstmist, vahendab Financial Times.

«Kuna inflatsioon on tublisti üle 2 protsendi ja tööturg on tugev, ootab Avatud Turu Komitee, et peagi on asjakohane tõsta intressimäära,» ütles rahapoliitika üle otsustav Avatud Turu Komitee oma avalduses.

Keskpank kehtestas märtsis 2020 põhiintressimäära vahemikus 0-0,25 protsenti seoses koroonapandeemia eskaleerumisega ja alustas ulatuslikke väärtpaberioste, et ohjeldada majanduslangust.

Pressikonverentsil väljendas president Jerome Powell erakordselt otsekoheselt Avatud Turu Komitee seisukohti. «Ma ütleksin, et komitee tõstab märtsikuu koosolekul intressimäära, eeldades, et tingimused on selleks sobivad,» sõnas Powell.

Viimastel päevadel on aktsiaturgusid raputanud spekulatsioonid, et keskpank karmistab rahapoliitikat rohkem või kiiremini kui varem vihjati. Kõige julgemad prognoosid eeldasid, et keskpank teatab juba kolmapäeval intressimäära tõstmisest ja seda 0,50 protsendipunkti võrra.

Detsembris kiirendas keskpank oma väärtpaberite ostude vähendamist koroonaviiruse pandeemia tõttu. Lisaks vihjas keskpank sel aastal kolm korda rahapoliitika karmistamisele. Rahapoliitika muutmise peamiseks põhjuseks on inflatsiooni järsk tõus, mis tuleneb peamiselt pakkumise piiratusest ja nõudluse tugevast kasvust.

Detsembris oli inflatsioonimäär Ameerika Ühendriikides seitse protsenti. Eelmine määr oli üle 7 protsendi viimati 1982. aasta juunis, mil inflatsioonimäär oli 7,1 protsenti. Keskpanga hinnastabiilsuse eesmärk on hoida inflatsioon pikaajaliselt 2 protsendi tasemel.

Keskpanga jaoks põhjustab peavalu majanduskasvu tõenäoline aeglustumine ajal, mil inflatsioon on erakordselt tugev. Majanduskasvu aeglustumise üks peamisi põhjusi on koronaviiruse pandeemia süvenemine seoses omikroni tüve kiire levikuga.