Investor Mari: portfelliga kriisist läbi

Olen jõudnud portfelliga sellisesse seisu, et kontolt vaatab vastu 35 931 eurot. Arvestades seda, et jõudsin eelmise aasta lõpukuudel korra juba üsna 40 000 euro ligidale, teeb selline langus tuska. Päris vee all on mul kaks positsiooni: Nio, mis on kaotanud 42 protsenti ja näib hakkavat aina rohkem langema, mida enam ma talle peale hingan, ja LHV, mis on siiski vaid paar protsenti miinuses. Teiste positsioonide puhul sööb turg lihtsalt kasumeid.