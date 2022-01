Nii nagu läheb börsil jaanuaris, kipub minema terve aasta

1972. aastal leiutas Yale Hirsh jaanuari börsibaromeetri. Indikaatori põhimõte on äärmiselt lihtne: nii nagu börsil läheb jaanuaris, läheb kogu aasta. Loomulikult pole ükski indikaator sajaprotsendiline, kuid USAs on see olnud uskumatult täpne.

USA laiapõhjalise aktsiaindeksi S&P 500 põhjal on indikaatoril alates aastast 1950 ehk 70 aasta jooksul olnud vaid 11 suurt viga. See tähendab, et indikaatori täpsus on 84,5 protsenti, kirjutas Stock Traders Almanac.