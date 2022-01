Tallinna Vee puhaskasum kukkus järsult

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,8 miljon eurot, langedes aastaga 0,8 miljonit eurot. «Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti,» selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus ja sellega seoses kasvanud elektrikulu, mis suurenes eelmise neljanda kvartaliga võrreldes 139,1 protsenti. 2021. aasta kogu brutokasum oli 20,6 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastaga vähenes brutokasum 1,6 miljoni euro võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,2 miljonit eurot, mis on 2,2 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. 2021. aasta koguvaates oli puhaskasum 16,2 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 16,7 miljonit eurot.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga neljandas kvartalis 110,8 protsenti ehk 1,4 miljonit eurot. 2021. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu 7,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 40,3 protsenti ehk 2,1 miljonit eurot. Tulude tõus on eelkõige seotud 2020. ja 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustiku ja tee-ehituse projektidega.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Investeeringud torustikesse suurenesid oluliselt juba 2021. aastal, kui rekonstrueeriti kokku ligi 16 km vee- ja reoveetorusid. 2022. aasta plaanitud investeeringute maht põhivarasse ulatub 25 miljoni euroni.

Ettevõte alustas 2021. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. «Tarkade arvestitega muutub veemõõtmine täpsemaks ja jääb ära veenäitude esitamise vajadus. Saame edaspidi teavitada kliente veeleketest proaktiivselt. Ka võimaldavad kaugloetavad arvestid tulevikus teavitada meie kliente juhul, kui nende hoonetes peaks tekkima veelekkeid,» loetles Timofejev. Kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, alustades mullu CO2 jalajälje kaardistamisest. Jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Paljassaare reoveepuhastisse rajatakse koostootmisjaam, mille abil on võimalik kasutada reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi, et toota 30 protsenti puhastusjaamas vajaminevast elektrist ja 100 protsenti soojusenergiast.