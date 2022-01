Tanilas: jääge rahulikuks ja tehke tarku investeerimisotsuseid

Bloombergi andmetel on pea 40 protsenti indeksi ettevõtetest oma viimase 52 nädala tipptasemest kukkunud rohkem kui poole võrra. Investorid nägid sellist tehnoloogiafirmade lausmüüki viimati aastatel 1999–2000, kui purunes dot-com mull.

Väiksemaid ettevõtteid koondav Russell 2000 indeks flirdib samuti «karuturule» jõudmisega. See tähendab viimasest tipust 20 protsenti madalamat hinda. Laialt jälgitavad S&P500 ja Dow Jones Industrial on langenud tehniliselt ohtlikuks peetavast tasemest, 200 päeva libisevast keskmisest, allapoole. Volatiilsusindeks VIX on saavutanud kõrgeima taseme alates novembrist 2020, jõudes 40 punkti lähedale. Närvilisus on selgelt turgudele naasnud.

Enne osteti langusi, nüüd müüakse tõuse

Üks oluline trendimuutus on veel toimunud – kui varasemalt kasutati igat aktsiate veidigi suuremat langust positsioonide suurendamiseks, siis selle aasta alguses on igat tõusu kasutatud vastupidi aktsiapositsioonide vähendamiseks.

Aktsiaturgude nõrga alguse peamised põhjused on föderaalreservi plaanitav stiimulite vähendamine, Venemaa-Ukraina konflikt ning mured ettevõtete kasumikasvu aeglustumise osas. Tänase päeva seisuga on ligikaudu veerand SP500 ettevõtetest raporteerinud enda viimase kvartali tulemused. Nende üle ei saa väga nuriseda, aga muret teevad tegevjuhtkonna väga ettevaatlikud kommentaarid alanud aasta väljavaadete osas. Investoreid ja turgu huvitavad kõige enam just juhtkonna julgustavad sõnavõtud ning üsna sageli on need olnud pettumust valmistavad.

Selle aasta finantsturgude märksõna on inflatsioon

Hinnatõus ei jäta kedagi külmaks ja teeb ettevõtete juhtidel selgete sõnumite väljastamise keeruliseks. Kõrged energia ja elektriarved on tõsine murekoht. USA detsembrikuu inflatsioon oli 7 protsenti, tähistades viimase 40 aasta kõrgeimat taset. Euroliidu sama perioodi inflatsioon oli üle 5 protsendi, Eestis 12 protsenti.

Ettevõtjad tunnetavad väga suurt palgasurvet, mis niigi surve all marginaale allapoole toovad. Finantsturud on mures, et föderaalreserv hakkab intresse tõstma ajal, kui majandus ei ole veel koroonast täielikult taastunud, ettevõtjad on sunnitud heade töötajate säilitamiseks palgaralliga kaasa minema ning naftahinnad on viimase seitsme aasta tipus. Goldman Sachs prognoosib, et alates selle aasta juulist hakkab föderaalreserv vähendama ka oma üheksa triljoni dollari suurust bilansimahtu keskmiselt 100 miljardi kaupa kuus ning paari aastaga jõutakse 6,1–6,6 triljoni tasemele. Kas turud selle kõigega ka hakkama saavad, on seni veel vastamata küsimus.

Kas investorid peaksid olema kõrgemate intressimäärade pärast väga mures?

Bloombergi andmetele tuginedes julgen väita, et finantsturud lõpetavad alanud aasta praegusega võrreldes positiivsemal toonil. USA aktsiaturud on ajalooliselt tootnud kenasti intresside tõstmise tsükli algusfaasis, sest majandus on kasvanud piisavalt hästi toetamaks ettevõtete kasumikasvu ka pisut kõrgema raha hinna tingimustes.