Kus on kauplejad? Kurikuulsa kauplemisplatvormi aktsia vajus läbi põranda

Eilse kauplemispäeva jooksul kaotas Robinhoodi aktsia 6,5 protsenti oma väärtusest, täna tõotab langusele veel 15 protsenti lisa tulla ja aktsia 9,9 dollari tasemele kukutada. Alates mullusest IPOst on aktsia kaotanud 67 protsenti oma väärtusest.

Põhjuseks olid kauplemisplatvormi kehvad majandustulemused. Kõik analüütikud ootasid, et firmal tuleb kahjum, aga et nii suur – 49 senti aktsia kohta – seda ei oodanud keegi. Kuigi müügitulu kasvas, viitasid teised näitajad, et firmaga pole kõik päris korras: kahanes nii kasutajate arv kui ka keskmine kasutajate tehtav tehingusumma. Kui veel kvartal varem oli Robinhoodil 18,9 miljonit kasutajat, siis neljandas kvartalis 17,3 miljonit kasutajat. Analüütikud ootasid siin selget ja sirget kasvu.