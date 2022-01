Mis mõttes ei saa kontot avada? Euroopa regulaator tahab pankadele nuuti anda

J aanuari alguses avaldas Euroopa pankadele järelevalvet tegev organisatsioon (European Bankin Authority, EBA) murekirja – peale suuri Danske Banki, Swedbanki ja teisi panku tabanud rahapesuskandaale on pangad trahvihirmus kookonisse tõmbunud ja oma riski selliselt vähendanud, et rahvas ei pääse enam vajalikele teenustele ligi. EBA kritiseeris teravalt sellist «põhjendamatut riskide maandamist» ning kutsus regulaatoreid üles, pankade sellisele käitumisele pidurit tõmbama.

EBA rõhutab, et ligipääs pangateenustele on modernses ühiskonnas eeldus majandus- ja sotsiaalses elus tegutsemiseks. Kui seda riski ebamõistlikult vähendatakse ja inimestele ja ettevõtetele pangateenustele ligipääs kaob, siis on see halb nii inimestele, ettevõtetele kui ka Euroopa ühisturule laiemalt.