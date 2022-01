Romet Kreek: langeval börsil pole elu meelakkumine nagu tõusval turul

Tallinna börsil algas juba reede (21. jaanuari) õhtul kukkumine, kuid see oli alles sissejuhatus karmile nädalale. Ka rahvusvaheline foon oli kõike muud kui hea. Laupäeval toimus Äripäeva investor Toomase konverents, kus osales kohapeal üle poole tuhande investori, lisaks osaleti üritusel ka veebi teel. Sealsed esinejad olid tuleviku suhtes pigem murelikud. Soome börsiguru Seppo Saario kõnes kõlasid turgude kohta kahtlusenoodid. Eestiga nõukogude ajal hariduse saamise kaudu seotud olnud, USAs elav üle maailma tuntud börsipsühholoog Alexander Elder oli väga mures väljavaate pärast, et korrektsioon (vähemalt kümneprotsendine kukkumine börsitipust) võib üle kasvada karuturuks (20-protsendine või suurem langus). Kuigi Eesti börs on veidi omapead liikunud, tõi ta selle põhjuseks Eesti väikeinvestorid. Samas pole septembri tipu järel järgmised tõusukatsed uute tippudega lõppenud. Kaks tippu olid madalamal kui rekordtase. See aga ei räägi turu tugevusest.