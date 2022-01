Nafta hind tõusis kuuendat nädalat järjest

WTI futuurid tõusid nädala jooksul 2 protsenti, sulgudes tasemel 86,82 dollarit barreli eest, kuna tugev nõudlus pingestas maailmaturgusid. Londoni Põhjamere brendi hind kerkis nädalaga 2.4 protsenti 90,03 dollarile barrelist, olles keset kauplemispäeva jõudnud 91,70 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2014. aasta oktoobrist.

Kuna pakkumine on endiselt piiratud, prognoosib Wall Streeti pankade ja naftaettevõtete juhtide koor 100 dollari suuruse nafta hinna taastumist. Lisaks on toornafta tõusule kaasa aidanud ka suurenenud geopoliitilised riskid, mida ajendavad hirmud, et Venemaa võib tungida Ukrainasse.

«Nõudlus on olnud tugev, pakkumine on veidi raskendatud, et sellega sammu pidada, ja see kajastub turul,» ütles Chevroni tegevjuht Mike Wirth Bloomberg TV-le. Wirth lisas, et geopoliitilised sündmused mõjutavad tooraineturgu praegu rohkem kui varem ja et 100 dollari suurune nafta hind «on kindlasti selle piirides, mida me võime lähikuudel näha».

Nafta silmapaistev aasta algus on toimunud hoolimata ülemaailmsete aktsiaturgude nõrgestumisest pärast seda, kui Föderaalreserv andis märku, et on valmis inflatsiooni vastu võitlema. Praegu on toornafta hind trotsinud nõrgemat riskisuhtumist mujal, kusjuures tarbimine on jõudmas tagasi pandeemia-eelsele tasemele.