Tehnoloogiaaktsiate kukkumine lõi rikaste edetabeli segi

Tehnoloogiaaktsiate hiljutine langus on vähendanud maailma rikkaima inimese ehk Tesla tegevjuhi Elon Muski varandust tänavu 54 miljardi dollari võrra 216 miljardi dollarini. Amazoni asutaja Jeff Bezos on kaotanud 27,8 miljardit dollarit, Google'i asutajad Larry Page ja Sergey Brin on mõlemad kaotanud üle 12 miljardi dollari ning Facebooki juht Mark Zuckerberg on kaotanud 15,2 miljardit dollarit.

Maailma kümnest rikkaimast inimesest on ainult üks näinud oma vara kasvu ning selleks on Warren Buffett, kes on teeninud umbes 2,4 miljardit dollarit, mis on viinud tema koguväärtuse 111 miljardi dollarini. Sel nädalal möödus Berkshire Hathaway tegevjuht Zuckerbergist ja kerkis Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt maailma jõukuse edetabelis taas 6. kohale.

Buffetti edu aluseks on läbi ajaloo olnud nn väärtusaktsiatesse investeerimine. Väärtusinvestorid valivad aktsiaid, mis tunduvad alaväärtustatud ja mille hind on madalam, kui see peaks olema. Ja erinevalt teistest tegevjuhtidest, kelle netovara on suures osas seotud nende tehnoloogiafirmadega, on Buffetti Berkshire Hathawayl laialt hajutatud portfell, mis on võimaldanud tal tehnoloogiaaktsiate languse muretult üle elada.