Aasta pärast GameStopi hullust: meemiaktsiad seisavad silmitsi süngete turgudega

Meeleolu on dramaatiliselt muutunud kõigest aasta pärast seda, kui GameStopi aktsiate suurejooneline ralli pälvis suurt tähelepanu laiemalt avalikuselt, vallandades nn meemiaktsiate maania ja asetades jaeinvestorid tähelepanu keskpunkti uue jõuna, kellega tuleb turgudel arvestada.

GameStopi ja AMC aktsiad on küll võrreldes aastataguse ajaga järsult tõusnud, kuid 2022. aasta on neile alanud jõhkralt. GameStopi aktsia on jaanuaris kukkunud ligi 35 protsenti ja AMC on kukkunud üle 40 protsendi. Samuti on päevakauplejad suures osas edasi liikunud. GameStopi ja teiste meemiaktsiate, nagu AMC Entertainment, BlackBerry ja Nokia, kauplemismahud on suuresti praeguseks kokku kuivanud.

Enamjaolt võitsid need, kes suutsid juba varakult meemiaktsiate hullusest osa võtta ja võtsid kiiresti aktsiatõusust kasumit, samas kui hilinejaid karistati. Enamik 2021. aasta kauplemishulluse käigus ostetud aktsiaid on nüüd 70 kuni 95 protsenti madalamal oma tipptasemetest.

Samas pole ainult meemiaktsiad kaotanud oma sära. Nii erainvestorid kui ka professionaalsed rahahaldurid peavad nüüd seisma silmitsi USA Föderaalreservi tulevaste otsustega, sest ootused rahapoliitika karmistamise kohta on andnud löögi spekulatiivsetele varadele, mis on viimase kahe aasta jooksul näinud suurt tõusu tänu.

Ajal, mil pandeemia laastas kogukondi üle kogu maailma ja pani finantsturud tarduma, sekkusid keskpank ja USA valitsus, pumbates majandusse triljoneid dollareid, et ennetada finantskriisi. Erakordne likviidsus turgudel soodustas samas spekulatsioone, kuid nüüd soovib Föderaalreserv turge ohjeldada.

Noorte pealetung

Eelmise aasta aktsiamöllus on toonud börsile hulga uusi, nooremaid investoreid. Osade ekspertide arvates on meemiaktsiate tõus olnud positiivne nähtus ning seda suuresti põhjusel, et see aitab kaasa turu demokratiseerimisele. Rohkem Y- ja Z-generatsiooni liikmeid on hakanud teadvustama, et investeerimine võib olla viis pikaajalise jõukuse loomiseks.

Siiski on paljudel noorematel investoritel pigem lühiajaline kauplemismentaliteet, eriti seoses aktsiatega nagu GameStop ja AMC ning krüptorahadega nagu bitcoin. On ka täheldada, et nooremad kauplejad on ka koondumas uute teemade juurde, eemaldudes suuresti meemiaktsiatest.

Kaubandustehnoloogiafirma Apex Fintech Solutions andmetel olid Z-generatsiooni investorid neljandas kvartalis rohkem huvitatud sellistest ettevõtetest nagu arvutimängufirma Roblox, elektriautode tootja Rivian ja mobiilimaksete hiiglased Block (endine Square) ja PayPal, kuigi ka need aktsiad on sel aastal langenud.