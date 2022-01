TextMagic kasvatas käivet

«2021. aasta oli meie ettevõtte ajaloos suurte muudatuste aasta. Viisime läbi TextMagic ASi aktsiate esmase avaliku pakkumise, käivitasime ettevõtte optsiooniprogrammi ja kaasasime kõik senised töötajad aktsionäride ringi. Ka kõikidel meie tulevastel töötajatel on võimalus optsiooniprogrammi kaudu saada TextMagic ASi aktsionäriks. Oleme nüüd avalikult kaubeldav ettevõte ja meil on olemas vahendid, võimekus ja soov, et oma kasvustrateegiaid kiiremini ja efektiivselt ellu viia,» kommenteeris TextMagic ASi tegevjuht Priit Vaikmaa. «IPO raames läbi viidud turunduskampaania aitas TextMagic gruppi ja kaubamärki tutvustada ka kõikidele tulevastele töötajatele ja sektori talentidele. IPO turunduskampaania kogumaksumuseks kujunes 158 000 eurot.»