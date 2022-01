Türgi valitsuse kaval idee: inimesed võiksid oma rahaga liiri päästa

Türgi liir on viimastel aastatel järsult kukkunud välisvaluutade vastu. Türgi president Recep Tayyip Erdogan kehtestas 20. detsembril rea meetmeid, et peatada liiri kollaps. Jaanuaris on liir on üllatavalt stabiilne. Türgi keskpank võttis jälle liiri kursi oma poliitika keskmesse ja lubas seda kaitsta, kirjutab Bloomberg.