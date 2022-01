EfTEN United Property Fund kasvatas esimese kuue kuuga investorite vara

EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla hindas esimest poolaastat järgmiselt: «Kinnisvarasse investeerimine on aeganõudev protsess, mistõttu võtab alustavatel fondidel raha töölepanek sageli aega. Selles valguses oleme esimese poolaasta tulemusega enam kui rahul. Esimesed suuremad projektid on tänase seisuga väga hästi käima läinud ja investeeringud on läinud turul kõige kiiremini kasvanud segmentidesse.»

Detsembris hindas sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers esmakordselt EfTEN United Property Fundi varasid. Suurima hinnahüppe tegid fondi elukondliku kinnisvaraga seotud investeeringud: Uus-Järveküla elurajooni arendus ja Kadaka Metsapargi üürikorterite arendus, kuhu fond on investeerinud EfTEN Residential Fundi kaudu.

«Invego arendatav ja EfTEN United Property Fundi rahastatav Uus-Järveküla elurajoon on tekitanud ostjates suurt huvi. Esimeses etapis müüki tulnud 39st ridaelamust on tänaseks 90% juba broneeritud. Üürikortereid pakkuv Kadaka Metsapargi arendus hakkas üürnikke vastu võtma eelmise aasta detsembris. Hoone valmimise lõpphinnaks kujunes 2200 eurot üüritava ruutmeetri kohta. See on hea näide, kuidas suuremas mahus üürikorteritesse investeerides on võimalik projekti odavamalt teostada,» kommenteeris Tamla.

«Tänavu on fondil kaks suuremat eesmärki: esiteks panna fondi investeerinud klientide raha mõistliku aja jooksul atraktiivse tootlusega tööle ning teiseks noteerida fondi osakuid Tallinna börsil. Uute investeeringute osas on loodetavasti uudiseid oodata juba lähiajal. Fondi börsiletulek toimub tõenäoliselt käesoleva aasta mais. Seejärel muutub ka fondi täiendavate osakute väljalase tänasega võrreldes oluliselt piiratumaks. Täpsemad detailid on veel välja töötamisel, kuid suure tõenäosusega saab osakute piiratud väljalaske tingimustes märkimise eelis olema olemasolevatel investoritel,» valgustas Tamla lähiaja plaane.