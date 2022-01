Eesti tuumajaamafirma aktsiad tulevad Funderbeamis kauplemisele

«Alates tänasest kuni 14. veebruarini on läbi Funderbeami investeerimis- ja kauplemisplatvormi võimalik osta ning müüa Fermi Energia osakuid. Fermi Energia eesmärgiks on rajada ja käitada eelkõige Baltikumi energiavajaduse rahuldamiseks kuni 300 MW elektrivõimsust tootvaid tuumareaktoreid ehk «väikereaktoreid»,» teatas ettevõte.

Kallemets viitas, et kindlust andis seegi, et Kanada suurim elektritootja Ontario Power Generation valis ka 2028. aasta lahenduseks väikereaktori. Fermi Energia esitaas riiklikule tuumaenergia töörühmale ettepaneku tegevusplaanist, mille elluviimise korral on võimalik jõuda elektritootmiseni Eesti väikereaktorist 2031. aasta lõpuks.

Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergeetika Eesti jaoks ainus tulevikulahendus, mis võimaldab liikuda süsinikuneutraalse majanduse suunal, ning tagab samas ka Eesti varustuskindluse. Fermi Energia tellitud ning Kantor Emori poolt eelmisel aastal läbiviidud küsitlused ning Kallemets hinnangul ka avalikud seisukohad näitavad, et nii Eesti valitsus kui ka ühiskond laiemalt on tuumaenergiat toetavad. Seetõttu suurendab Fermi Energia värbamist ja kulutusi ning kiirendab koostööd võtmeparneritega, et esitada riigile terviklikud teostuskavad väikereaktori Eestis elluviimiseks.