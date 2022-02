Eften kasvatas kasumit ja maksab investoritele heldet dividendi

Fond teenis 2021. aasta neljandas kvartalis müügitulu kokku 3,508 miljonit eurot, mis on 475 000 eurot ehk 16 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi neljanda kvartali puhas üüritulu oli 2021. aastal 2,916 miljonit eurot, mida on 17,7 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Intressikulud on 2021. aastal kasvanud seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetusel võetud laenude lisandumisega, kuid samuti ka Ulonu büroohoone ja DSV logistikakeskuste jaoks võetud laenude refinantseerimise tulemusel kasvanud intressimäära tõttu 0,3-0,5 protsendipunkti võrra.

Möödunud aasta jooksul laekus kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 6,3 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär on detsembri lõpu seisuga 2,3 protsenti ning LTV (Loan to Value) 44 protsenti.