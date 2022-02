Pööraselt halb kuu: niisuguseid numbreid pole aktsiaturul kaks aastat nähtud

S&P 500 indeks kaotas jaanuarikuus 5,3%, Nasdaq, kus on palju tehnoloogiaaktsiaid sees, lausa 9%. Viimati nähti USAs sellist langust koroonakriisi alguses. Enne seda viimase finantskriisi ajal, kirjutab Financial Times. Seda hoolimata asjaolust, et eilne kauplemispäev tõi tugeva tõusu.

Investorites tekitas müügimeeleolu mitu asja korraga. Kõigepealt tuli kaevikust välja föderaalreserv (Fed) ning teatas, et aeg on küps: läheb suureks intressimäärade tõstmiseks, rahapidu saab läbi. Kui alguses räägiti kolmest intressimäära tõstmisest tänavuse aasta jooksul, siis Wall Streeti analüütikud pakuvad, et intressitõuse võib tulla lausa seitse. Investoritel on, mille üle mõelda.