BaltCap tegi suurtehingu, aga hoiab rahasummat saladuses

Baltikumi suurim erakapitalifond BaltCap teatas, et müüb 95%-lise enamusosaluse ärikinnisvara täisteenust pakkuvas ettevõttes BPT Real Estate Põhja-Euroopa juhtivale kinnisvaragrupile Newsec. Millised summad tehinguga liiguvad, jääb saladuseks.

BPT Real Estate haldab ärikeskusi, ostukeskusi ja büroohooneid üle Baltikumi, näiteks Tallinnas SEB panga peahoonet, Valge Maja ärihoonet, Mustamäe keskust ning palju teisi objekte. Ettevõtte suurimateks klientideks on LHV, Capitalica Asset Management, East Capital jt. BPT Real Estate’ile kuuluvad kaubamärgi varahaldusettevõtted Leedus, Lätis ja Eestis ning enamusosalus Baltikumi ehitusjuhtimis- ja hooldusettevõttes Projector.

BaltCapi juhtivpartner Peeter Saksa sõnul on BPT müümine Põhjala ühele juhtivale kinnisvaragrupile oluline samm ja tal on hea meel, et BPT-st saab osa regiooni suurimast kinnisvaraettevõttest.