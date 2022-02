Tesla peab turvaprobleemide tõttu kümneid tuhandeid masinaid tagasi kutsuma

Reuters kirjutab, et elektriautotootja Tesla kutsub tagasi 53 822 USA masinat, kuna ilmnes uus turvaprobleem. Nimelt ei taha täieliku autopiloodiga masinad liikluses stoppmärki tunnistada. Väidetavalt veerevad need autod ristmikul lihtsalt edasi ega peatu – see paneb ohtu teised liiklejad.