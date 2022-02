Maailma suurim ETF teatas oma ajaloo suurimast raha väljavoolust

407 miljardi dollari suurune SPDR S&P 500 ETF Trust, mida tuntakse SPY nime all, nägi jaanuaris Bloombergi kogutud andmete kohaselt oma ajaloo suurimat väljavoolu alates selle käivitamisest 1993. aastal, tõstes esile nädalaid kestnud segadust New Yorgi börsil.

Ainuüksi esmaspäeval väljus fondist 6,96 miljardit dollarit, mis on ühtlasi suurim päevane väljavool peaaegu nelja aasta jooksul, kui S&P 500 indeks kerkis 1,9 protsenti.

Esmaspäevane SPY väljavool on märk sellest, et hulk kauplejaid võib kasutada hiljutist aktsiate tõusu ära, et vähendada laia turu positsioone likviidsete kauplemisvahendite kaudu. USA peamised aktsiaindeksid teisipäeval suuri muutusi ei näinud.