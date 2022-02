Hepsor võttis Lätis 7,5 miljonit laenu

Hepsor AS tütarettevõtte Kvarta SIA ja Bigbank AS Läti filiaal allkirjastasid 1. veebruaril 2022 laenulepingu summas 7,5 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Riias Gregora 2a Kuldigas Parks’i projekti, mille raames ehitatakse kaks kortermaja kokku 116 korteriga. Tänaseks on sõlmitud 22 võlaõiguslikku müügilepingut. Ehitusega alustati 2021. aasta kolmandas kvartalis ning Kuldigas Parks projekti eeldatav valmimine on 2023. aasta teises kvartalis.