Lisadividend ei suutnud maha raputada Swedbanki hädasid

Swedbanki neljanda kvartali tulemustes häiris investoreid nende oodatust väiksem puhasintressitulu, mis lisaks veel aastaga vähenes. Samal ajal on kulud kasvanud, mis on pannud pangajuhi Jens Henrikssoni raskesse olukorda, kes püüab hoida kulud kontrolli all ja hakkama saada USA rahapesu uurimisega, kirjutab Bloomberg.