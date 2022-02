Investeeringud võivad alata: tuumaenergia ja maagaas on Euroopa Liidus nüüd rohelised

Euroopa Komisjon otsustas täna liigitada tuumaenergia ja maagaasi jätkusuutlike energiaallikate alla. Selle vastu sõdis Saksamaa, kes soovib tänavu oma viimased tuumajaamad sulgeda ning viitab, et ikka ja jälle on probleeme tuumajäätmetega.

Kui algses variandis pidid gaasielektrijaamad rohemärgisest ilma jääma, siis nüüd on ka nemad osa rohepöördest. Maagaas on iseenesest fossiilne ja taastumatu maavara.

Euroopa Komisjoni otsust oli vaja ka investorite jaoks, kes peavad klientidele selgitama, kas portfellis on rohelised investeeringud või mitte. Handelsblatt kirjutab, et Euroopa Liit tahab suunata investoreid rohkem roheprojektidesse investeerima, et ühendus saaks oma kliimaeesmärke täita.