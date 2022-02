PayPali aktsia kukkus inflatsioonimurede tõttu nagu kivi

Kuid ettevõte sõnul oodatakse esimese kvartali kasumiks aktsia kohta 87 senti, samas kui analüütikud eeldasid 1,16 dollari suurust kasumit. Samuti eeldas firma, et 2022. aasta tulud kasvavad umbes 15 kuni 17 protsenti, kuigi analüütikud ootasid 2022. aastaks 17,9-protsendilist tulude kasvu võrreldes eelmise aastaga.

PayPali tegevjuht Dan Schulman ütles CNBC-le antud intervjuus, et ettevõte on võtnud «mõõduka lähenemisviisi», kuid ootab, et aasta teisel poolel tulude kasv kiireneb.