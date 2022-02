Ekspress Grupp sai vaidluses Margus Linnamäe firmaga kohtus võidu

Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler kirjutas 22. aprillil 2020 Eesti Ekspressis, et MM Gruppi ähvardab sundlõpetamine, kuna ettevõttel oli esitamata majandusaasta aruanne.

MM Grupp vaidles Eesti Ekspressile vastu, rõhutades, et selline väide on absurd. Ühtlasi kinnitas MM Grupp, et Eesti Ekspressi kajastus tekitab kontsernile majanduslikku kahju.

MM Grupp esitas ASi Ekspress Meedia vastu kohtusse hagi, nõudes nii valeväidete ümberlükkamist kui ka kahe miljoni euro suurust valuraha tekitanud kahju eest.