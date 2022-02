Spotify investorid kardavad kasutajate kadu: aktsia läks vabalangusesse

Languse taga on investorid, kes kalkuleerivad, kui palju kasutajaid võib Rootsi voogedastusplatvorm kaotada ühe sealse populaarsema esitaja Joe Rogani ümber lahvatanud tüli tõttu. Spotify ise teatas eile, et ootab uues kvartalis 1 miljoni võrra väiksemat kasutajate juurdekasvu, kuid toonitas, et põhjuseks ei ole Joe Roganiga seotu ja nn koroona väärinfo-tüli.

Milles asi?

Rogani saateformaat on tuntud sellepoolest, et ta kutsub vestluspartneriteks erinevaid, ka väga vastuolulise kuulsusega inimesi. Detsembrikuus olid tal saatekülalisteks vastavalt Baylor University Medical Centeri sisehaiguste osakonna asejuht Peter McCullagh ja üks mRNA tehnoloogia väljatöötajatest, Robert Malone. Mõlemad esitasid saates väiteid koroonapandeemia kohta, mis hiljem palju tüli tekitasid. Näiteks Malone ütles, et ametlikke koroonanumbreid ei saa usaldada ja et valitsus hoiab infot kinni. McCullagh väitis muu hulgas, et pandeemia on planeeritud. Kõik kolm meest said avalikku kriitikat koroona-teemalise väärinfo esitamise eest.